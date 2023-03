Pietro Lombardi erklärt: Alessio ist jetzt häufiger bei ihm!

Pietro Lombardi (30) verrät, wie es aktuell in seiner Patchwork-Familie läuft! Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) hat der einstige DSDS-Sieger Sohnemann Alessio Lombardi (7) bekommen. Während Sarah inzwischen wieder geheiratet und mit ihrem Julian Engels (29) Töchterchen Solea bekommen hat – ist auch der Sänger weitergezogen: Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) hat er jetzt noch Söhnchen Leano. Doch wie oft sehen die Kinder sich eigentlich? Pietro erklärte jetzt, dass Alessio seit Neustem mehr Zeit bei ihnen verbringt!

Bisher besuchte der Siebenjährige, der hauptsächlich bei Mama Sarah lebte, seinen Papa offenbar hauptsächlich am Wochenende. Via Instagram erkundigte sich ein Follower nun, ob sich dieser Umstand geändert hat. Tatsächlich bestätigte Pietro: "Öfters auf jeden Fall. Eigentlich gab es immer feste Tage, aber Alessio ist mittlerweile in einem Alter, wo er viel spricht und sein Wunsch war es, dass er öfters bei Papa und Laura sein möchte." Und wie gut funktioniert das? "Natürlich ist es eine Umstellung, mit dem Kleinen Hausaufgaben zu machen und mehr den Alltag zu leben, aber bei uns gab es schon immer klare Regeln zu Hause – deshalb ist es keine große Umstellung für Alessio."

Abschließend schwärmte Pie von seinem Erstgeborenen: "Alessio ist ein toller Junge, wirklich. Ein kleiner Sturkopf – wie Papa – aber im Großen und Ganzen ein Lieber. Ich merke, wie gerne er bei Papa ist und das berührt mich als Papa sehr. Das zeigt mir, dass ich vieles richtig gemacht habe." Wie findet ihr es, dass er so offen über seine Vater-Sohn-Beziehung spricht? Stimmt ab!

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

