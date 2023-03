Sollten Wendler und Laura 500.000 Euro für TV-Show bekommen?

Hätten Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) für ihre Doku-Soap etwa eine Mega-Summe erhalten? Eigentlich hatten der Schlagersänger und seine Frau vor wenigen Tagen stolz verkündet, dass ihre Schwangerschaft im Rahmen einer TV-Show begleitet wird. Doch aufgrund zahlreicher kritischer Kommentare von Promis und Fans hatte sich RTL2 dazu entschieden, das Projekt zu canceln. Damit geht den werdenden Eltern offenbar eine große Summe durch die Lappen: Michael und Laura hätten für die Doku-Soap nämlich angeblich eine halbe Million Euro bekommen sollen!

Bild will nach dem Abbruch der Produktion jetzt die angesetzte Gage für das große TV-Projekt erfahren haben – und die hätte es ordentlich in sich gehabt: Michael und Laura sollten demnach wohl sage und schreibe 500.000 Euro für die sechsteilige Show bekommen. Ob die Wahl-Amerikaner trotz der Entscheidung des Senders, das Format vorzeitig zu beenden, einen Teil der Summe erhalten, ist bislang noch nicht bekannt.

Michael und Laura setzen aber schon seit einigen Wochen auf einen anderen Weg, um mit Infos zur Schwangerschaft Geld zu verdienen: Das Paar bietet Babybauchfotos und Co. auf der Bezahl-Plattform OnlyFans an. Ein Marketing-Experte hatte im Februar das Einkommen bereits gegenüber RTL geschätzt: "In der heißen Phase bis zur Geburt sind 50.000 Euro pro Monat realistisch."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura Müller im August 2022

