Victoria Swarovski verzichtet vor Dessous-Shooting auf Essen

Um einen guten Job zu machen, legt Victoria Swarovski (29) sich mächtig ins Zeug! 2016 hatte die gebürtige Österreicherin durch ihre Teilnahme an Let's Dance deutschlandweit an Bekanntheit gewonnen. Zwei Jahre später erhielt sie das Angebot, die Show an der Seite von Daniel Hartwich (44) zu moderieren. Doch Victoria ist nicht nur als Moderatorin tätig, sondern auch als Model. Wie hart dabei die Vorbereitung für ein Unterwäsche-Shooting ist, verrät sie jetzt.

Im Interview mit RTL plaudert die 29-Jährige ihr Geheimnis für den perfekten Body einem Fotoshooting aus: "Jeden Tag Sport. Ich ernähre mich gut." Kurz vor dem Fototermin durchlaufe die Moderatorin dann noch ein zweiwöchiges Hardcore-Training. Und auch bei der Ernährung gibt es eine Änderung. "Zwei Tage davor, da esse ich einen richtigen fettigen Spaghetti-Teller und dann am Tag davor esse ich gar nichts und trinke nur Ingwertee", erzählt Victoria. Auf diese Weise gelingt es ihr, ihren Körper in seiner besten Form zu zeigen.

Doch auch wenn viele den TV-Star um seinen schlanken Body beneiden, betont sie auch Makel zu haben. "Natürlich habe auch ich meine Problemzonen", gab Victoria vergangenes Jahr gegenüber t-online zu. Doch daran störe sie sich nicht. "Ich bin fein damit und fühle mich pudelwohl in meinem Körper", stellte sie direkt klar.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Model

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

