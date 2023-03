"Furchtbar": Hugh Grant witzelt über Drew Barrymores Gesang

Hugh Grant (62) macht sich über Drew Barrymore (48) lustig. Die beiden Schauspieler standen 2007 für die romantische Komödie "Mitten ins Herz – Ein Song für dich" vor der Kamera. Der Streifen handelt von der Liebesbeziehung eines Popsängers, weswegen die beiden Stars auch ihre Gesangskünste unter Beweis stellen mussten. Der Brite war wohl kein Fan von der Stimme seines Co-Stars: So fies macht sich Hugh jetzt über Drews Gesang lustig!

Im Interview mit Wired verrät der 62-Jährige, dass er in der Romanze vor 15 Jahren selbst gesungen hat – allerdings wurde seine Stimme damals bearbeitet: "Aber nicht so sehr wie andere. Drew Barrymore spielte mit mir in dem Film mit. [...] Ihr Gesang war einfach furchtbar", witzelt er über seine Kollegin und holt noch mal aus: "Ich habe schon Hunde besser bellen hören, als sie singt." Der Hollywood-Star gibt aber auch zu, dass die 48-Jährige im Film nach der Stimmbearbeitung viel besser klang als er.

Hugh scheint derzeit auf Krawall gebürstet zu sein – vor einigen Tagen hatte er im Interview mit Ashley Graham (35) sogar total gelangweilt die Augen verdreht. Die Laufstegschönheit hatte ihm auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung einige Fragen zu seinen nächsten Filmprojekten gestellt, die er aber nur ganz kurz und knapp beantwortete.

Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Drew Barrymore im Januar 2007

Anzeige

Wie findet ihr Hughs Kommentare zu Drews Stimme? Na ja... das ist schon etwas gemein. Superlustig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de