Unangenehm: Hugh Grant wirkt im Oscar-Interview gelangweilt

Hugh Grant (62) musste alles aus der Nase gezogen werden. Der gebürtige Brite zählt zu der Crème de la Crème der Filmwelt: Er ist vor allem für seine Rollen in den Liebeskomödien "Notting Hill", "Bridget Jones" und "Tatsächlich... Liebe" bekannt. In diesen verkörperte er immer den romantischen Frauenhelden, der mit seinem Charme umzugehen weiß. Anders als in seinen Rollen zeigte er sich nun bei der diesjährigen Verleihung der Academy Awards: In einem Interview auf dem Oscar-Carpet hielt Hugh sich mit seinen Worten sehr zurück.

Das Model Ashley Graham (35) zog sich bei der Veranstaltung die Sternchen beiseite, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen – mit dem 62-Jährigen gelang das allerdings nicht so gut. So wollte die Beauty von dem Schauspieler wissen, auf welchen Promi er sich an dem ereignisreichen Abend besonders freue. "Auf niemand bestimmtes", beantwortete er die Frage kurz angebunden. Als die Laufstegschönheit dann versuchte, das Interview zu retten, indem sie den Film "Glass Onion – A Knives Out Mystery" lobte, ging der Brite überhaupt nicht darauf ein: "Nun, ich spiele kaum mit. Ich meine, ich bin für etwa drei Sekunden dabei." Auch die restlichen Fragen beantwortete er genauso kurz und knapp und verdrehte zum Schluss sogar die Augen.

Auf Twitter hagelte es sofort jede Menge Reaktionen auf dieses unangenehme Interview. "Ashley Graham im Gespräch mit Hugh Grant ist eine der peinlichsten Szenen im TV des Jahres 2023 und ich lebe dafür", lautete einer der unzähligen Kommentare. "Hugh, wenn du nicht da sein willst, dann geh nach Hause. Das war das schlechteste Oscar-Interview überhaupt", ärgerte sich ein anderer Zuschauer.

Getty Images Andie MacDowell und Hugh Grant bei den Oscars 2023

Getty Images Ashley Graham bei der Oscarverleihung 2023

Getty Images Hugh Grant bei den Oscars 2023

