"Hatte Körbchengröße B": Knossi speckt bei "Let's Dance" ab!

Knossi (36) hat bei Let's Dance ordentlich abgespeckt! Fans kennen den Streamer eigentlich für seine lockeren Sprüche im Netz. Doch jetzt zeigt er, dass er auch anders kann: Gemeinsam mit Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (40) überrascht er die Jury bei "Let's Dance" Woche für Woche mehr. In jede Performance steckt der Blondschopf viel Herzblut und Energie – und das macht sich auch vor dem Spiegel bemerkbar: Knossi nahm während der Show schon ordentlich ab!

"Also wenn man ganz ehrlich ist, hatte ich Körbchengröße B und das ist mittlerweile runter. Es ist wirklich flach geworden", berichtete der 36-Jährige stolz im RTL-Interview. "Ich stehe jetzt eigentlich auch gerne vorm Spiegel", plauderte er aus. Auch Isabel ist Knossis optische Veränderung aufgefallen: "Es ist allgemein alles irgendwie schlanker."

In einer der vergangenen Shows hatten die beiden ganze 20 Punkte abstauben können. Knossis Mutter Ida war ganz überrascht gewesen, dass es bei ihrem Sohn so gut läuft. "Hättest du jemals gedacht, dass ich bei 'Let's Dance' 20 Punkte kriege?", hatte er sie ganz aufgeregt in einem weiteren Interview mit RTL gefragt. Seine Mama hatte ganz ehrlich geantwortet: "Nein." Sie wäre jedoch auch mit 12 Punkten schon zufrieden gewesen, hatte sie erklärt.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Knossi mit Isabel Edvarsson, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / knossi Knossi und seine Mutter im Dezember 2022

Anzeige



