Nach Ehe-Aus: Sylvie Meis setzt ihre Hammer-Figur in Szene

Sylvie Meis (44) zeigt ihren Megabody! Die Moderatorin macht momentan eine nicht so einfache Zeit durch. Nach der Liebespleite mit dem Ex-Kicker Rafael van der Vaart (40) hatte sie in dem Künstler Niclas Castello erneut die ganz große Liebe gefunden. Das Paar gab sich 2020 das Jawort. Doch vor wenigen Wochen veröffentlichten die beiden das Ende ihrer Ehe. Sylvie lässt sich davon aber nicht unterkriegen und lenkt sich mit Sport ab!

Die 44-Jährige teilte auf Instagram ein Video, in welchem sie sich selber im Spiegel filmt. Sie steht dabei in Sportklamotten auf einem Trainingsgerät. Der bauchfreie BH erlaubt sogar einen Blick auf ihren megaflachen Bauch. Auch die Leggings setzen ihre sportlichen Beine ideal in Szene. Die Beauty scheint sich nach dem Ehe-Aus die Zeit mit Sport gut zu vertreiben.

Frisch nach der Trennung hatte die gebürtige Niederländerin auch Ablenkung im Urlaub mit ihrem besten Freund gesucht. Die beiden hatten einen Trip nach Tulum zu André Borchers (36) Geburtstag gemacht. Die Blondine hatte dazu eine Fotoreihe kommentiert: "Bereit für das Geburtstagswochenende des hübschen André."

Getty Images Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2022

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und André Borchers in Mexiko, 2023

