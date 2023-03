Demi Lovato arbeitet an ihrem ersten Film als Regisseurin

Ein neues Projekt für Demi Lovato (30)! Seit Jahren ist die Sängerin nicht mehr aus dem Musik- und Filmbusiness wegzudenken: Ihren großen Durchbruch schaffte Demi mit dem Disney-Film "Camp Rock". Seitdem stand sie für mehrere Projekte vor der Kamera und fasste mit "Skyscraper" oder "Sorry Not Sorry" im Musikbusiness erfolgreich Fuß. Jetzt setzt sich Demi sogar selbst auf den Regiestuhl und setzt eine Kinderstar-Dokumentation um!

Der Dokumentarfilm soll die Höhen und Tiefen des Aufwachsens im Rampenlicht thematisieren. Wie Variety berichtet, sollen einige der berühmtesten ehemaligen Kinderstars der Welt, einschließlich Demi selbst, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen erzählen. Die "Échame la Culpa"-Sängerin wird gemeinsam mit Autorin Nicola Marsh Regie führen. Außerdem sind Produzenten mit im Boot, die schon an der Dokuserie "Tanz mit dem Teufel" über die Drogenvergangenheit der Schauspielerin mitgewirkt haben.

Der Film soll 2024 exklusiv auf dem zu Disney gehörenden Streamingdienst Hulu ausgestrahlt werden. Demi äußerte sich im vergangenen Jahr im "Call Her Daddy"-Podcast kritisch über ihre Zeit beim Disney Channel. "Es gab dieses extreme Arbeitspensum, das eine Menge Druck auf uns ausübte", erinnerte sich die "Sonny Munroe"-Darstellerin zurück.

