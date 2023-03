"Peinlich": Gigi Hadid wird bei Taylor Swifts Tour ausrasten

So begeistert ist Gigi Hadid (27) von ihrer BFF Taylor Swift (33)! Der Victoria's Secret-Engel und die Sängerin sind schon knapp ein Jahrzehnt unzertrennlich. Ihre Freundschaft wird von Fans begeistert auf Social Media verfolgt. Als Fan von Taytays Musik lässt das Model sich gerne bei ihren Konzerten blicken und spielte 2014 sogar in ihrem "Bad Blood"-Video mit. Nun teilt Gigi ihre Begeisterung für Taylors "The Eras"-Tour!

"Ich bin eine Psychopathin bei einer Taylor-Show – ich raste aus. Ich bin dann alles andere als cool. Ich bin die peinlichste Freundin", verkündet Gigi gegenüber E! News. Die Mutter einer Tochter bekommt wohl gar nicht genug von der "Bejeweled"-Interpretin – bei der anstehenden Tour wolle sie so viele Konzerte wie möglich besuchen. Ihr Outfit soll beim Ausrasten natürlich keine Probleme bereiten: "Ich mag es zu tanzen, also trage ich normalerweise Jeans und T-Shirt. Ich komme in Taylor-Merchandise, wenn ich was bekomme", erzählt das Model.

Gigi ist wohl nicht die Einzige, die voller Vorfreude ist. Die US-Stadt Glendale, wo Taylor ihre Tour startet, wird zu diesem Anlass sogar umbenannt! Der Name soll kommenden Montag von Bürgermeister Jerry Weiers verkündet werden und am 17. und 18. März gelten, während die zwölffache Grammy-Gewinnerin sich dort aufhält.

Getty Images Taylor Swift und Gigi Hadid bei den MTV VMAs in L.A. im August 2015

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

