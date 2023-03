Leigh-Anne Pinnock zeigt seltenes neues Bild ihrer Zwillinge

Alles Gute zum Muttertag! Leigh-Anne Pinnock (31) und ihr Partner, Fußballer Andre Gray (31), wurden vor knapp zwei Jahren Eltern von Zwillingen. Über die Kinder ist allerdings nichts Weiteres bekannt. Jedoch gibt die Sängerin ihren Fans immer wieder Einblicke ins Familienleben, so auch zum Geburtstag der Zwillinge im August. Mit einem neuen Bild gratuliert Leigh-Anne jetzt sich selbst und allen Mamas zum Muttertag im Vereinigten Königreich!

Zum Muttertag in Großbritannien und Irland teilte Leigh-Anne jetzt ein seltenes Foto von sich mit ihren Kindern auf Instagram. Unter das Bild schrieb sie: "So gesegnet, dass ich eure Mama sein darf! Alles Gute zum Muttertag an all die übermenschlichen Mütter da draußen. Unbeschreiblich ist nicht das passende Wort!" Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sieht man Leigh-Anne mit den Zwillingen bei einem Spaziergang – alle drei tragen Gummistiefel und dunkle Mäntel und gehen von der Kamera weg.

Auch ihre Fans schließen sich den Glückwünschen zum Muttertag an: "Du bist Superwoman." Viele von Leigh-Annes Followern sind aber auch überrascht darüber, wie groß die Zwillinge mittlerweile sind: "Sie werden schon bald zwei, aber in meinem Kopf sind sie noch Babys."

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihren Zwillingen

Getty Images Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jade Thirlwall von "Little Mix"

