"Let's Dance"-Timon geküsst? Ekats Verlobter ist außer sich!

Muss Ekaterina Leonova (35) jetzt etwa um ihre Beziehung fürchten? Die Profitänzerin legte vergangenen Freitag eine heiße Rumba mit Timon Krause (28) bei Let's Dance aufs Tanzparkett. Am Ende ihres Auftritts kommen sich die beiden dabei ganz schön nah. Sofort machen Gerüchte über einen Kuss die Runde. Das gefällt dem Verlobten von Ekat offenbar so gar nicht! Wie Bild erfahren haben will, tobe der Unternehmer vor Eifersucht. Der Haussegen hänge bei Ekaterina und ihrem Liebsten daher schief.

