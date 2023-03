Neue Flamme? Tristan Thompson mit unbekannter Frau gesichtet

Tristan Thompson (32) sorgt mal wieder für Dating-Gerüchte! Der Basketballer hatte in den vergangenen Jahren für eine Menge Schlagzeilen mit seinem Privatleben gesorgt. Mehrfach betrog er seine On-Off-Partnerin Khloé Kardashian (38) – selbst während sie ein gemeinsames Kind erwarteten. Zuletzt hieß es jedoch, der Sportler wolle um die Mutter seiner Sprösslinge kämpfen. Doch aktuelle Bilder zeigen etwas anderes – Tristan schmust mit einer fremden Frau!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist der Kanadier mit einer Blondine zu sehen. Die beiden waren vergangene Woche offenbar in einem Fachgeschäft für Küchen shoppen – und verabschiedeten sich am Auto mit einer innigen Umarmung. Um wen es sich bei der Dame an Tristans Seite handelt, ist nicht bekannt.

Ob Tristan wieder auf Flirtkurs ist? Eigentlich soll er seine Ex Khloé zurückerobern wollen – und auch die Fans waren zuletzt sicher, dass zwischen den beiden noch etwas läuft. Einige hatten sogar vermutet, dass die zwei erneut ein Baby zusammen haben wollen. "Eine Leihmutter ist wahrscheinlich gerade schon schwanger", hatte ein User sogar behauptet.

Tristan Thompson, Sportler

Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

