Partnerlook: Emily Ratajkowski feiert Geburtstag ihres Sohns

So süß feiert Emily Ratajkowski (31) den zweiten Geburtstag ihres Sohnes Sylvester Apollo Bear (2)! Das US-amerikanische Model heiratete im Jahr 2018 den Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (35) – ihre Liebe schien perfekt zu sein, als im Jahr 2021 ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt kam. Doch der Schein trog, denn im selben Jahr verkündeten die beiden ihre Trennung. Inzwischen ist Sly bereits zwei Jahre alt. Diesen Geburtstag feierte Emily mit ihm im niedlichen Partnerlook.

Obwohl der kleine Sylvester bereits am 8. März 2023 Geburtstag hatte, teilte die Schönheit am Sonntag noch eine Bildreihe von diesem besonderen Tag auf ihrem Instagram-Kanal. Die erste Aufnahme zeigt das Mama-Sohn-Duo, während sie sich an dem Anblick einer Geburtstagstorte in Form eines Hundes erfreuen. Beide tragen Outfits mit roten Hinguckern und sind somit optimal aufeinander abgestimmt. Auf den anderen Fotos ist die Dekoration und der Geburtstagsbesuch von zwei Hunden zu sehen. Emily kommentiere die Bilder schlicht mit dem Wort: "Zwei".

Der Trennungsgrund von Emily und Sebastian wurde nie öffentlich gemacht – laut Gerüchten soll der 41-Jährige der Schauspielerin jedoch fremdgegangen sein. Anfang Mai verriet sie jedoch in dem Podcast "Going Mental With Eileen Kelly", dass sie schon viel länger unglücklich in ihrer Ehe gewesen sei.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sly im Dezember 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowskis Sohn Sly an seinem zweiten Geburtstag

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sly im Oktober 2022

