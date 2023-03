Schwangere Prinzessin Eugenie teilt süßes Foto mit August

Prinzessin Eugenie (32) liebt ihre Mutterrolle! Die Tochter von Sarah Ferguson (63) und Prinz Andrew (63) ist bereits seit fünf Jahren mit ihrem Liebsten Jack Brooksbank (37) verheiratet. 2021 kam dann der kleine August auf die Welt und mache das Familienglück perfekt. Doch die Turteltauben wollen ihre Familie noch erweitern: Im Januar verkündeten sie, dass die Enkelin der Queen (✝96) erneut schwanger ist. Am Muttertag bringt Eugenie ihr Glück über das Mama-Sein zum Ausdruck!

Die 33-Jährige veröffentlicht auf Instagram ein niedliches Bild mit ihrem Sohnemann. Darauf zu sehen sind die baldige Zweifachmama und ihr Nachwuchs in einer eisig kalten, aber sonnigen Landschaft. Eugenie hält Augusts Hand und lächelt ihn glücklich an. Dieses Gefühl fasst sie außerdem in Worte: "Ich liebe es, deine Mama zu sein! Alles Gute zum Muttertag!"

Eugenies erster Spross feierte vergangenen Monat seinen zweiten Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte die stolze Mama ein zuckersüßes Video des Kleinen. Darin ist August zu sehen, wie er lachend auf der Stelle tanzt und in die Kamera blickt, ehe er schließlich eine Straße entlangläuft.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank, Dezember 2022

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Instagram / princesseugenie August Philip Hawke Brooksbank im Februar 2023

