Sie hat keine Ruhe: Kubilay belästigt Georgina Fleur ständig

Sie ist wohl sehr genervt! Georgina Fleur (32) machte in den vergangenen Jahren durch ihre Beziehung mit Kubilay Özdemir Schlagzeilen. Die beiden teilen eine gemeinsame Tochter, doch die Liebe zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und dem Unternehmer ging in die Brüche. Das einstige Paar wirft sich gegenseitig die schlimmsten Dinge vor und versteht sich überhaupt nicht mehr. Es hieß, Kubilay lauere der rothaarigen Beauty manchmal auf: Georgina fühlt sich von ihrem Ex belästigt!

Via Instagram behauptete die 32-Jährige, sie habe keine Ruhe vor Kubilay. "Es nervt so sehr! Da gestern wieder eine Attacke kam, muss ich mal wieder die Polizei hier verständigen", äußerte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Sie ging nicht darauf ein, was genau sie mit einer "Attacke" meint, doch Georgina scheint sehr aufgebracht darüber gewesen zu sein.

Erst vor Kurzem ließ die Reality-TV-Queen ihre Follower in den sozialen Medien wissen, wie schwer es ihr wohl falle, nicht die Fassung zu verlieren. Ihr Ex raube ihr momentan sehr viel Lebensfreude. "Ich will innerlich schreien und ausrasten, aber ich kann ja nicht vor meinem Baby ausrasten. Das heißt, ich muss mich einfach beherrschen", schilderte Georgina.

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Februar 2023

