Baby schon da? Alessia Herren deaktiviert Instagram-Profil!

Wo steckt Alessia Herren (21)? Die Tochter von Willi Herren (✝45) erwartet derzeit ihr erstes Kind. Gemeinsam mit ihrem Partner Can machte sie vor einigen Monaten die tolle Nachricht publik. Immer wieder hielt sie ihre Fans im Netz mit Updates auf dem Laufenden oder zeigte sich ganz privat in der Show The Real Life - #nofilter. Doch nun finden Fans keine Spur mehr von Alessia: Ist ihr Baby etwa schon da?

Schon seit einigen Tagen ist es still um die Influencerin. Eigentlich hatte sie regelmäßig gepostet, doch nun ist sie nirgends zu finden: Offenbar hat Alessia ihr Profil auf Instagram deaktiviert! Könnte ihr Baby also schon da sein und sie gönnt sich in dieser ersten Zeit ein bisschen Ruhe?

Zuletzt hatte Alessia Anfang Februar mit ihren Fans ein Babybauch-Update geteilt. In einer hautengen Hose präsentierte sie ihre XXL-Kugel. Dazu verriet sie, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist: "Wenn du schon in der 31. Schwangerschaftswoche bist und dir das erste Mal Schwangerschaftsklamotten holst...", witzelte sie.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Star

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Babybauch

