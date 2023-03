Not-OP! "First Dates Hotel"-Thorsten erlitt Schlaganfall

Erschreckende Nachrichten aus der First Dates Hotel-Gemeinschaft! Die TV-Show begeistert die Zuschauer eigentlich stets mit süßen Liebesgeschichten und spannenden Rendezvous. In der aktuellen Staffel lernen sich die Singles auf Mallorca kennen – darunter waren zuletzt auch Thorsten und Stephanie gewesen. Die beiden hatten sich in der Sendung verliebt und sind seitdem ein Paar. Doch als dieses erlebten sie auch schon schwere Zeiten: Thorsten hatte einen Schlaganfall und musste operiert werden!

Im Interview mit RTL erinnert sich der Lagerist an den schlimmen Vorfall zurück, der sich drei Wochen nach den Dreharbeiten ereignete: "Ich hatte einen doppelten Schlaganfall im Kopf, der geplatzt ist!" Anschließend sei der 46-Jährige notoperiert worden. Nach dem Eingriff kämpfe er aktuell noch mit Nachwirkungen: "Ich sehe alles ein bisschen dunkler, ein bisschen milchiger und die Farbe ist nicht mehr so, wie sie sein sollte!"

In dieser schlimmen Zeit ist Stephanie für Thorsten da: Die beiden sind seit "First Dates Hotel" unzertrennlich – kein Wunder, immerhin hatte es in der Sendung mächtig gefunkt. Schon beim zweiten Date hatten die Fliesenlegerin und ihr Datepartner geknutscht und verbrachten anschließend sogar die Nacht zusammen.

Anzeige

First Dates Hotel, VOX Stephanie und Thorsten, "First Dates Hotel"-Kandidaten

Anzeige

First Dates Hotel, VOX Stephanie, "First Dates Hotel"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de