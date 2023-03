Tom Cruise hat Tochter Suri seit zehn Jahren nicht gesehen

Tom Cruise (60) hat eine schwierige Beziehung zu seiner Tochter Suri. Der Top Gun-Darsteller und die Schauspielerin Katie Holmes (44) wurden 2006 Eltern und heirateten kurz danach. Sechs Jahre später ließen sie sich scheiden, wobei der Mutter das Sorgerecht zugesprochen wurde. Mittlerweile ist Suri 16 Jahre alt und beendet bald die Schule. Ihren High-School-Abschluss muss sie aber ohne ihren Vater feiern: Tom hat wohl schon seit zehn Jahren keinen Kontakt zu seiner Tochter!

Wie ein Promi-Kenner nun gegenüber Daily Mirror verrät, soll der 60-Jährige schon seit der Scheidung von Katie kein gutes Verhältnis zu seinem jüngsten Kind haben. "Suri kennt ihren Vater nicht mehr und hat seit einem Jahrzehnt keine Zeit mehr mit ihm verbracht. Sie geht nicht mehr in seine Filme und er spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben", meint der Insider. Trotzdem werde der Action-Star die kompletten Studienkosten seiner Tochter übernehmen, da dies in der Scheidungsvereinbarung des Paares festgelegt wurde.

Ob Tom die Beziehung zu Suri bald wieder aufbauen will? "King Of Queens"-Star Leah Remini (52) vermutet, dass der bekennende Scientologe etwas plant: "Ich bin mir sicher, dass es sein Masterplan ist, zu warten, bis Suri älter ist, damit er sie zu Scientology locken kann", erklärte sie vor einigen Monaten gegenüber New York Post.

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

MEGA Tom Cruise mit Töchterchen Suri, Juli 2012

