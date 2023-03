Caitlyn Jenners 20. Enkelkind sieht aus wie Ed Sheeran!

Caitlyn Jenner (73) schwebt im Familienglück! Im vergangenen Jahr hatte die einstige Olympiasiegerin wieder neue Familienmitglieder begrüßen dürfen. Kylie Jenner (25) brachte mit ihrem Sohn Aire Webster (1) einen weiteren Enkel zur Welt. Einen Monat später feierte die einstige Olympiasiegerin die Geburt von Goldie Jenner. Ihr ältester Sohn Burt Jenner (44) und seine Freundin Valerie Pitalo schenkten der TV-Bekanntheit damit ihr zwanzigstes Enkelkind! Zu ihrem ersten Geburtstag postet Caitlyn ein Foto von Goldie, doch ihre Fans erkennen darin jemand anderen!

Auf Instagram teilt Caitlyn ein süßes Foto ihrer jüngsten Enkelin und schreibt: "Goldie Jenners erster Geburtstag!" Das Geburtstagskind trägt einen rosafarbenen Tüllrock mit goldenen Punkten und ein T-Shirt mit der Aufschrift "Mein erster Geburtstag". "Oh, sie ist zuckersüß", schreibt ein begeisterter Follower. Doch einige Fans sind wohl etwas verwirrt. Manche sehen in dem Foto Ähnlichkeiten mit einem gewissen Sänger. "Ich dachte, das wäre Ed Sheeran", lauten mehrere Kommentare. Andere haben hingegen Schwierigkeiten mit der Einordnung des Nachkommens. "Wessen Baby? Welcher Sohn?", fragt jemand.

Auf ihre Familie ist die ehemalige Profisportlerin mächtig stolz und teilt das auch gerne mit. Nachdem ihre Ex-Stieftochter Khloé Kardashian (38) ihr zweites Kind bekommen hatte, gratulierte sie ihr zur Geburt und verkündete: "Ich liebe dich so sehr! Du bist eine so starke Frau – und was für eine tolle Mutter!"

Instagram / caitlynjenner Goldie Jenner, Enkelin von Caitlyn Jenner

Getty Images Ed Sheeran bei einer Gala in New York City im Oktober 2022

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Bekanntheit

