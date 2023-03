Erstes Casting: Diese GNTM-Kandidatin bekommt den Mega-Job!

Bei Germany's next Topmodel stand jetzt das erste Casting der Staffel an! Heidi Klums (49) Schützlinge wurden vom Unterwäschelabel Intimissimi eingeladen. Es ging um einen riesengroßen Job: Die Auserwählte wird das neue Gesicht der deutschlandweiten Kampagne. Am Ende entschieden sich die drei Verantwortlichen Matteo, Elena und Lisa schließlich für eines der Nachwuchsmodels: Ida konnte die Kunden beim Casting am meisten von sich überzeugen – sie räumt den ersten Mega-Job ab!

Die 23-jährige Kölnerin begeisterte die Intimissimi-Crew am Tag des Castings mit ihrem Unterwäsche-Walk und ihrem Probe-Shooting total. "Sie hatte eine so wahnsinnig mühelose Eleganz. Man hat gemerkt, dass es ihr leicht fällt, verschiedene Posen und Gesichter zu zeigen", schwärmten die Kunden. Natürlich freute sich Ida daraufhin total – sie schwärmte: "Ich bin sehr stolz auf mich. Danke, dass ich ein Teil davon sein darf."

Beim anschließenden Shooting für die große Kampagne machte sie auch auf den Star-Fotografen Derek Kettela, der bereits Heidi und ihre Tochter Leni Klum (18) in Dessous abgelichtet hatte, einen sehr guten Eindruck. "Die Arbeit mit Ida war heute großartig. [...] Für jemanden, der gerade erst in dieser Branche anfängt, weiß sie wirklich, wie man sich bewegt", zog der Künstler sein Fazit.

