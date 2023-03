Annas 23. Geburtstag: Boris Becker gratuliert per Instagram

Boris Becker (55) denkt an sein Kind! Am 22. März 2000 kam Anna Ermakova (23), die erste und einzige Tochter der Tennis-Legende, in London zur Welt. Der ehemalige Sportler hat zunächst in der Öffentlichkeit geleugnet, dass Anna wirklich sein Kind ist. Welches Verhältnis die beiden heute zueinander haben, ist unklar. Ihren Geburtstag verbrachte Anna zumindest ohne ihren Vater. Jetzt gratulierte Boris seiner Tochter im Netz!

"Ich wünsche meiner wunderschönen Tochter nur das Beste an ihrem besonderen Tag! Ich könnte nicht stolzer auf die Frau sein, die sie vor unseren Augen wird. Liebe", lauteten Boris' Zeilen, die er auf Instagram veröffentlichte. Dazu postete er ein Video, in dem Anna mit Trainer und Profitänzer Valentin Lusin (36) bei Let's Dance tanzt. In der Show beweist sie aktuell Woche für Woche, was für eine gute Tänzerin in ihr steckt.

Viele Fans fanden es schön, dass Boris seiner Anna öffentlich gratuliert. "Ich bin ein absoluter Fan von euch beiden. Deine Tochter ist einfach nur bezaubernd", schwärmte ein User. Andere fanden es hingegen nicht so toll, dass der einstige Tennisstar ihr auf diesem Wege liebe Worte widmete. "Ganz, ganz schäbig von unserem Boris, die Wünsche per Instagram zu verschicken. Ich wäre sowas von beleidigt", gab jemand seine Meinung dazu ab.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova

Instagram / annaermakova1 Renata Lusin, Anna Ermakova und Valentin Lusin an Annas Geburtstag

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

