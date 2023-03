Ohne Boris: Anna Ermakova feiert 23. mit Lusins und Mama

Anna Ermakova (23) verbringt ihren Ehrentag im Kreise ihrer Liebsten! Das Model gehört aktuell zu den erfolgreichsten Kandidaten der RTL-Tanzshow Let's Dance. Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) räumt die Britin Woche für Woche die höchsten Punktzahlen ab. Trotz des harten Trainings konnte die Rothaarige jetzt ihren 23. Geburtstag feiern. Valentin und Renata Lusin (35) sowie ihre Mutter Angela Ermakova haben ihr den Tag versüßt – von ihrem Vater Boris Becker (55) fehlte jedoch jede Spur.

Auf Instagram posteten Valentin, Renata und Anna Eindrücke von dem tollen Tag. Anna wurde von ihren "Let's Dance"-Kollegen mit mehreren Kuchen überrascht. Massimo Sinató (42), Sally Özcan (34) und Co. sangen für die Beauty ein Ständchen. Von Renata und Valentin gab es Blumen und eine pinke Torte. Zum Abschluss des Tages saß die 23-Jährige gemeinsam mit Valentin, Renata und ihrer Mama in einem Restaurant, das ihr ihr "Let's Dance"-Kollege Ali Güngörmüs (46) empfohlen hatte.

Obwohl Annas Papa Boris seiner Tochter seine Unterstützung während der "Let's Dance"-Reise zugesagt hatte, ließ er sich an ihrem Geburtstag nicht blicken. Doch davon ließ sie sich offenbar nicht den schönen Tag vermiesen. "Vielen Dank für all die lieben Geburtstagswünsche. Ich bin so überwältigt. Vielen Dank an die "Let's Dance"-Family, meinen Freund, meine Mama und Renata und Valentin für diesen tollen Tag", schwärmte Anna auf Instagram.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Valentin Lusin, Renata Lusin und Angela Ermakova

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei der Berlinale 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de