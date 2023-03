Bye, bye blond: GNTM-Zoe zeigt voller Stolz ihre neue Frise

Dieser Star verabschiedete sich vom alten Look! Zoe Saip ist ein deutsches Model und erfolgreiche Influencerin. Durch ihre polarisierende Teilnahme an der Modelshow Germany's next Topmodel schaffte sie 2018 den Sprung in die Öffentlichkeit. Das Model blieb insbesondere durch ihr auffälliges Umstyling in Erinnerung – sie bekam einen Vokuhila. Nach ihrem Aus bei der Show ließ sie sich die Haare blond färben. Jetzt zeigte sich Zoe mit einem neuen Look im Netz!

In einem Instagram-Video präsentiert das Model seine neue Frise. Dabei sieht man sie vorerst mit ihrer blonden Mähne und anschließend mit der neuen braunen Haarfarbe. Zoe grinst glücklich in die Kamera, dreht sich und haucht ihren Followern anschließend einen Luftkuss zu. "Neue Ära", steht unter dem Clip geschrieben. Der Brünetten scheint ihr neuer Look sichtlich zu gefallen.

Auch die Fans der Österreicherin sind begeistert von der haarigen Veränderung. "Braun steht dir super", findet ein Follower. Ein weiterer Fan schreibt: "Atemberaubend, wie eigentlich immer." In ihrer Story postete Zoe weitere Pics mit den neuen Haaren und zeigt: Sie geht mit ihrem neuen Look total selbstbewusst durchs Leben!

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Juni 2022

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip im August 2022

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de