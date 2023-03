Florence Pughs Großmutter bekommt Geschenke von den Fans!

Sie ist jetzt berühmt! Im vergangenen September hatte Florence Pugh (27) ihre Großmutter Pat zum ersten Mal mit auf den roten Teppich genommen. Zur Premiere von "Don't Worry Darling" strahlte das süße Duo in Venedig um die Wette. Seither nimmt die Schauspielerin ihre Oma immer wieder mal auf Events mit. Pat scheint ein absoluter Liebling der Fans zu sein und bekommt mittlerweile sogar Geschenke!

"Wie gefällt ihr der neu erlangte Ruhm?", fragt Jimmy Fallon (48) in "The Tonight Show" seinen Gast. Die 27-Jährige schmunzelt und verrät: "Weißt du was? Sie hat sogar schon ihre ersten Geschenke bekommen." Die Oma von Florence sei inzwischen so beliebt bei ihren Anhängern, dass die "Midsommar"-Darstellerin kleine Aufmerksamkeiten für sie entgegennehmen müsse. Nachdem Pat eine Handtasche von einem Fan erhielt, habe sie ihre Enkelin nach der Adresse des Schenkers gefragt. "Ich muss der Person einen Dankesbrief schreiben", habe sie gesagt. Weil der Filmstar aber keine Ahnung gehabt habe, wer diese Person gewesen sei, bedankte sich Florence in der Show für ihre Großmutter.

Mit Jimmy spricht Florence auch über ihren neuen Film "A Good Person". Dieser wurde von ihrem ehemaligen Partner Zach Braff (47) geschrieben – beim Dreh führte er Regie. In einem Page-Six-Interview zuvor hatte Florence über die Zusammenarbeit mit ihrem Ex berichtet: "Da wird es nie Probleme geben. Wir waren auch noch zusammen, als wir den Film gemacht haben. Abgesehen davon respektieren wir uns sehr."

Getty Images Pat Mackin und Florence Pugh im März 2023

