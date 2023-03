Nach Bitte um Hilfe: Selena Gomez folgt Hailey auf Instagram

Möchte Selena Gomez (30) damit zeigen, dass kein böses Blut fließt? Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass sich Hailey Bieber (26) öffentlich über die Ex ihres Mannes Justin (29) lustig macht. Deswegen verlor die Beauty nicht nur Follower, sondern bekam anscheinend auch unzählige Hate-Nachrichten. Offenbar wurde es so schlimm, dass Hailey die Sängerin kontaktierte, woraufhin Selena betonte, dass sie solche Reaktionen nicht unterstütze. Dass die "Only Murders in the Building"-Darstellerin wirklich meint, was sie sagt, bewies sie jetzt: Selena folgt Hailey nämlich auf Instagram!

"Niemand sollte Hass oder Mobbing erleben müssen. Ich habe mich immer für Freundlichkeit eingesetzt und möchte wirklich, dass das alles aufhört", appellierte Selena im Netz. Danach folgte der waschechte Beweis: Wenn man den Instagram-Account der Schauspielerin unter die Lupe nimmt, fällt nämlich auf, dass sie dem Model folgt – Hailey tut es ihr allerdings nicht gleich. Ob die 26-Jährige bald das Drama hinter sich lässt und Selena auch auf der Social-Media-Plattform folgen wird?

Dass Selena die Frau ihres Ex unterstützt, scheint nicht selbstverständlich zu sein – denn auch gegen ihre BFF Taylor Swift (33) schoss Hailey in der Vergangenheit: Auf TikTok ging ein Video viral, in dem die Tochter von Stephen Baldwin (56) würgt, als Taylors Name genannt wird. "Das tut mir so leid. Meine beste Freundin ist und bleibt eine der Besten in ihrer Branche", konterte Selena daraufhin.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2023

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift, US-Bekanntheiten

