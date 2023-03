Ungeschminkt: Salma Hayek begeistert mit ihrer Natürlichkeit

Gerade war sie noch bei den Oscars – jetzt lässt es sich Salma Hayek (56) in Jordanien gut gehen! Die Schauspielerin hatte in letzter Zeit ordentlich zu tun: Gerade erst feierte der dritte Teil von Magic Mike Premiere, in dem die Beauty neben Channing Tatum (42) die weibliche Hauptrolle spielte. Nun gönnt sie sich mit ihrem Mann François-Henri Pinault etwas Erholung im Urlaub – und dabei verzichtet Salma komplett auf Make-up!

Auf ihren neusten Instagram-Schnappschüssen wirkt die 56-Jährige tiefenentspannt. "Die Magie von Jordanien einatmen", betitelt die Schönheit das Posting, auf denen sie vor der malerischen Kulisse der jordanischen Wüste posiert. Total happy strahlt Salma in die Sonne und zeigt dabei stolz ihr ungeschminktes Gesicht. Das kleine Fotoshooting war wohl Teil eines romantischen Dates: Wie sie unter die Pics schreibt, schoss Ehemann François die süßen Aufnahmen.

Die "Frida"-Darstellerin zeigt sich offenbar gerne Mal von ihrer natürlichen Seite: Nach der Oscar-Verleihung hatte sie ihren Fans im Netz mit einem witzigen Clip präsentiert, was sie nach edlen Events am liebsten macht. Mit offenem Kleid hatte sich Salma ganz genüsslich ein Sandwich in den Mund geschoben: "Ich freue mich, wenn der Glamour weitergeht, aber das Wichtigste zuerst."

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault im November 2021

Instagram / salmahayek Salma Hayek im März 2023

Getty Images Salma Hayek bei den Oscars im März 2023

