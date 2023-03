Baby nicht gespürt: Schwangere Montana Brown war in Klinik

Montana Brown hat nervenaufreibende Tage hinter sich! Eigentlich hat die ehemalige Love Island-UK-Teilnehmerin gerade jeden Grund zur Freude: Sie ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Montana und ihr Partner Marc O' Connor wissen sogar schon das Geschlecht des Babys – es wird ein Junge. Doch Mitte der Woche hatte die Influencerin plötzlich kaum noch Bewegungen ihres ungeborenen Sohnes wahrgenommen. Sie entschied sich daraufhin, ins Krankenhaus zu gehen.

"Unser Hauptgedanke war, dass es wahrscheinlich nichts Schlimmes war, aber wir wollten einfach sicher sein", erklärte Montana den Klinikbesuch. Die Ärzte hätten den Herzschlag ihres Babys beobachtet und daraufhin festgestellt, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. "Das Baby bewegte sich – aber in einer merkwürdigen Position. Also machen wir noch ein paar zusätzliche Tests, aber ich fühle mich schon viel besser", erklärte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Darüber hinaus bedankte sich Montana bei dem Personal und entschuldigte sich dafür, dass sie wegen ihrer Bedenken direkt ins Krankenhaus gegangen war: "Ich fühle mich so schlecht, weil es offensichtlich unterbesetzt war."

Montana Brown bei den Kids' Choice Awards in Los Angeles im März 2023

Montana Brown und ihr Freund Mark

Montana Brown bei den Brit Awards 2023

