"Dachte, ich sterbe": Lewis Capaldi hat Lagerungsschwindel

Lewis Capaldi (26) gibt Einblicke in seine Gesundheit! Der schottische Sänger ist derzeit auf seiner Europa-Tour und begeistert seine Fans mit Hits wie "Before You Go" und "Someone You Loved". Doch die Auftritte sind nicht immer leicht für den Musiker. Er leidet unter Tourette und konnte deshalb auch schon einige Songs nicht zu Ende spielen. Jetzt spricht er immer offener über seine Gesundheit: Lewis dachte sogar, er würde sterben.

Schon bald kommt seine Netflix-Doku "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now" raus, in der er auch über seine mentale Gesundheit sprechen wird. Beim Screening in Glasgow ging er bereits auf eine sehr schwere Zeit in seinem Leben ein. "Ich bin am Leben. Mir ging es nicht sehr gut. Mir ist schwindlig. Alles dreht sich, aber ich lächle. Ich sterbe nicht, und das ist gut so. Ich dachte ein paar Tage lang, ich würde sterben, aber zum Glück bin ich hier", zeigte Lewis sich offen gegenüber seinen Fans. Er leidet unter Lagerungsschwindel, was ihm seinen Alltag erschwert.

Laut Daily Mail können die Schwindelanfälle ganz plötzlich auftreten und auch tagelang anhalten. In dem Trailer seiner Doku teaserte Lewis schon an, sich auch von einer ganz anderen Seite zeigen zu wollen. Denn oftmals scherzt er über seinen Zustand und scheint es überspielen zu wollen. "Er ist nicht nur der Comedian, von dem wir alle denken, dass er es ist", betonte seine Mutter.

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige

Netflix Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de