Erfolg für Olivia Wilde: Jason Sudeikis' Antrag abgelehnt!

Olivia Wilde (39) kann sich über einen Zwischenerfolg im Kampf um das Sorgerecht freuen! 2011 hatte sie begonnen, Jason Sudeikis (47) zu daten, der im folgenden Jahr bereits um ihre Hand anhielt. Die beiden Schauspieler haben zwar nie geheiratet, bekamen aber zwei gemeinsame Kinder. Nach ihrer überraschenden Trennung 2020 sollen sie zunächst Freunde geblieben sein und die Kindererziehung als Team gemeistert haben. Der friedliche Umgang war aber nicht von langer Dauer: Seit August kämpfen sie vor Gericht um das Sorgerecht. Nun kann Olivia ihren ersten Erfolg verbuchen!

Laut TMZ sei Jasons letzter Schachzug im Streit um das Sorgerecht ein Antrag gewesen, die Verhandlung von Kalifornien nach New York zu verlegen. Dieser Bundesstaat sei in der Regel weniger großzügig mit Unterhaltszahlungen als Kalifornien. Doch damit hatte er keinen Erfolg. Eine New Yorker Richterin habe verkündet, dass die Verhandlung "im Interesse der Gerechtigkeit" in Kalifornien bleiben wird. Olivias Anwälte betonten außerdem, dass Jason es sich leisten könne, eine Klage nach der anderen einzureichen, während seine Ex-Verlobte nicht die finanziellen Mittel dazu habe. "Jason sollte es nicht erlaubt sein, Olivia in Schulden zu stürzen", werde in Gerichtsunterlagen klargestellt.

Der Antrag war nicht das erste Mal, dass Jason und seine Anwälte versuchten, seine Ex zu überrumpeln. Im April wurden ihr von einem Boten Gerichtsunterlagen zugestellt, während sie gerade auf einer Bühne stand, um ihren Film "Don’t Worry Darling" vorzustellen. "Jasons Handlungen zielten eindeutig darauf ab, mich zu bedrohen und mich zu überrumpeln. Er hätte mir die Dokumente diskret übergeben können, aber stattdessen entschied er sich dafür, es auf die aggressivste Art und Weise zu tun", betonte die Schauspielerin vor Gericht.

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Getty Images Olivia Wild auf der CinemaCon 2022

