"Let's Dance": Philipp Boy widmet Contemporary seiner Frau

Philipp Boy (35) machte seiner Frau eine Liebeserklärung! Der ehemalige Kunstturner und seine Partnerin Vivien Patzig gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Nach rund zehn Jahren hatten die beiden dann den Schritt vor den Traualtar gewagt und sich romantisch das Jawort gegeben. Aktuell feuert die Beauty ihren Ehemann bei Let's Dance an. Dort widmete Philipp seinen emotionalen Tanz seiner Liebsten!

In der fünften Folge trat der 35-Jährige als letzter Teilnehmer an – und seine Performance hatte es in sich! Philipp tanzte seinen Contemporary zu "Bis meine Welt die Augen schließt“ von Joel Brandenstein und Alexander Knappe" – dem Song, der auf seiner Hochzeit gesungen wurde. Eine eindeutige Hommage an seine Vivien! Er erklärte, dass er durch seine Frau gelernt habe, Gefühle zu zeigen. Mit seiner Darbietung wollte Philipp seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen: "Meine Tochter fragt 'Papa hast du noch die gleichen Emotionen bei dem Lied wie davor?' Ich fühle heute noch genau das Gleiche und ich würde auf jeden Fall wieder Ja sagen."

Philipp flashte nicht nur Vivi mit dieser Performance, auch die Jury war ganz aus dem Häuschen und gab ihm 30 Punkte für seine außerordentliche Leistung. "Man kann von einem Contemporary nicht viel mehr erwarten, weil Motsi hat es genau richtig gesagt: Der Mann passt auf seine Partnerin, auf seine Frau, auf und das hast du gemacht", lobte Joachim Llambi (58) den Sportler.

Patricija Ionel und Philipp Boy tanzen ihren Contemporary

Philipp Boy und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Daniel Hartwich, Philipp Boy und Patricija Ionel

