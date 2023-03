Mit Abstand: Zuschauer lieben "Germany's next Topmodel"

Germany's next Topmodel erzielt großartige Erfolge. Mitte Februar ist Heidi Klums (49) Castingshow wieder gestartet – seitdem mussten schon einige Mädels die Villa wieder verlassen. Zwischen Catwalks und Fotoshootings sind auch wieder allseits beliebte Streitigkeiten ausgebrochen. In der vergangenen Woche stand dann das Umstyling auf der Agenda. Dieses kam mit einem Marktanteil von 23,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mal wieder ziemlich gut an. In dieser Woche knüpfte GNTM an den Erfolg an.

Wie das Onlinemagazin DWDL.de berichtete, sicherte sich die Sendung auch am vergangenen Donnerstag wieder den Quotensieg in der entsprechenden Zielgruppe. Mit 20,3 Prozent konnte zwar nicht ganz der Prozentsatz der vorherigen Woche erzielt werden – dennoch kam kein anderes TV-Programm nur ansatzweise an diesen Wert heran. Zudem ist das Umstyling bei GNTM immer ein Quotengarant und fährt jedes Jahr überdurchschnittliche Quoten ein. Insgesamt schauten 1,91 Millionen Zuschauer den Mädels am Donnerstag beim Modeln zu.

Bei den Zahlen kann RTL nur blöd aus der Wäsche schauen. Zurzeit läuft Mittwochabend die eigentlich beliebte Coupleshow Der Bachelor – doch die Quoten sehen hier nicht wirklich gut aus. Die vergangene Folge brachte lediglich 9,8 Prozent in der jüngeren Zielgruppe ein.

