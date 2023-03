Selten! Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger bei Event

Chris Pratt (43) und Katherine Schwarzenegger (33) sorgen für eine Überraschung. Seit 2018 gehen der Schauspieler und die Autorin bereits gemeinsam durchs Leben. Nur selten geben die Eltern von zwei Kindern Einblicke in ihr Familienglück – auch öffentliche Auftritte gibt es kaum. Doch anlässlich einer Premiere wagte sich das Paar aus dem Haus: Chris und Katherine bezauberten in aufeinander abgestimmten Outfits!

Am Mittwoch zeigten sich der Marvel-Star und die 33-Jährige gemeinsam bei der Premiere der Netflixserie "Unstable". Während der "Jurassic World"-Darsteller sich in einem schwarzen Anzug, unter dem er ein ebenfalls schwarzes Hemd trug, den Fotografen stellte, wählte seine Liebste einen eleganten Zweiteiler. Wie das Outfit ihres Gatten, war Katherines Look auch in der Farbe Schwarz gehalten. Neben den seltenen Pärchenbildern entstanden im Laufe des Abends auch süße Aufnahmen mit Katherines Mutter Maria Shriver (67) und ihrem Bruder Patrick Schwarzenegger (29).

Wer sich in dieser Zeit wohl um den Nachwuchs des Paares gekümmert hat? Erst im Mai des vergangenen Jahres wurden Chris und Katherine zum zweiten Mal Eltern. Nach Tochter Lyla durften sich die beiden erneut über ein kleines Mädchen freuen. Eloise erblickte am 21. Mai 2022 das Licht der Welt und machte somit das Familienglück komplett.

Getty Images Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren zwei Töchtern

