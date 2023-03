Vor Ehe-Aus: Reese Witherspoon teilte noch Familienfoto!

Versuchte Reese Witherspoon (47) den perfekten Schein zu wahren? Die US-amerikanische Schauspielerin war seit 2011 mit ihrem Mann Jim Toth (52) verheiratet. Ihre Patchwork-Familie erweiterte sich ein Jahr später um ihren gemeinsamen Sohn Tennessee James (10). Gestern gaben Reese und Jim aber überraschend ihre Scheidung bekannt. Dabei hatte der Hollywoodstar seinen Fans Einblicke ins Familienleben gewährt – und alles wirkte sehr harmonisch. Auch an Weihnachten schien die Welt noch in Ordnung...

Via Instagram hatte Reese damals ein niedliches Familienfoto gepostet. Darauf ist zu sehen, wie Reese' Kinder Ava (23) und Deacon (19), die aus ihrer Ehe mit Schauspieler Ryan Phillippe (48) stammen, zusammen mit ihrem Halbbruder Tennessee fröhlich in die Kamera strahlen. Reese und Jim posieren zwischen ihnen sogar nebeneinander. "Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage – von unserer Familie", hatte die 47-Jährige dazu geschrieben.

Trotz Scheidung wollen Reese und Jim aber weiterhin an einem Strang ziehen – vor allem ihrem gemeinsamen Sprössling zuliebe. "Unsere größte Priorität sind unser Sohn und unsere gesamte Familie, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen", heißt es dazu in ihrem gemeinsamen Statement. Böses Blut gibt es zwischen ihnen also augenscheinlich nicht.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jim Toth

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre drei Kinder Ava, Deacon und Tennessee im Mai 2017

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jim Toth im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de