"Wählerisch": Bei Sam Dylan klappt es nicht mit der Liebe!

Sam Dylan (32) geht weiterhin allein durchs Leben! Im Sommer 2022 verkündete er die endgültige Trennung von seinem Freund Rafi Rachek (33): Die beiden waren drei Jahre zusammen und planten sogar gemeinsamen Nachwuchs. Nach dem Liebes-Aus stürzte sich der Ex-Prince Charming-Kandidat zwar schon wieder ins Dating-Leben und zeigte sich ganz optimistisch – Single ist er allerdings weiterhin. Aber warum funktioniert es nicht so richtig mit Sam und der Liebe? Promiflash hat nachgehakt...

"Ich bin ja so wählerisch, ich habe leider noch keinen gefunden. Ich habe natürlich schon ein paar Männer ausprobiert, aber die habe ich dann direkt wieder in die Wüste geschickt", gesteht Sam gegenüber Promiflash auf der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin. An seinen Traummann hat der Influencer nämlich ganz spezielle Ansprüche: "Er muss witzig sein, er muss meinen Humor verstehen, er muss für jedes Abenteuer zu haben sein." Spontan mit ihm in den Urlaub zu fliegen sei für "Menschen mit festen Jobs" aber schwierig.

Auch ein Liebes-Comeback mit seinem Ex Rafi kommt für Sam gar nicht mehr infrage – die beiden haben aktuell auch keinen Kontakt. "Das ist am besten so. Aber wer weiß, vielleicht meldet sich Iris Klein (55) bei ihm, die nimmt ja gerade alles", konnte sich der Realitystar einen kleinen Seitenhieb im Promiflash Interview nicht verkneifen.

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Influencer

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Panama Pictures Sam Dylan, Influencer

