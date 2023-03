Zehn Kilo weniger: Bella Kraus ist beeindruckt von Mann Mimi

Da staunt Isabel Kraus nicht schlecht. Die YouTuberin ist seit neun Jahren mit dem ehemaligen Handballer Michael Kraus (39) verheiratet. In diesem Jahr nimmt der 39-Jährige an der Tanz-Show Let's Dance teil – und begeistert mit seinen gefühlvollen Tänzen das gesamte Publikum. Doch seine Frau kann er durch seine Teilnahme vor allem mit einer Sache beeindrucken: Bei Mimi purzelten die Kilos.

"Ich glaube, ich habe ihn [...] noch nie so schlank gesehen, ehrlich gesagt. Noch nie. Körperlich ist es schon eine Umstellung", stellte sie während eines Interviews in der Show am vergangenen Freitag auf RTL lachend fest. Für sie seien die neuen Körperproportionen ziemlich ungewohnt. In den vergangenen Wochen soll Mimi bereits zehn Kilogramm an Gewicht verloren haben. Während des Gesprächs schaute Bella ihren Mann an und verdeutlichte noch einmal: "Ich bin beeindruckt. Vorher konntest du keinen Schneidersitz und jetzt..."

Doch nicht nur die Frau des zweifachen Papas ist fasziniert von seinem Auftritt. Auch die Moderatorin Mirjam Weichselbraun (41), mit der er damals in der Zeitschrift Bravo Girl! zu sehen war, schickte ihm eine Nachricht. "Mimi, ich bin überrascht und verblüfft und erstaunt und begeistert, wie du diesen einzigen Muskelberg über das Paket schwingen lässt. In diesem Sinne: Bravo – Boy!"

Getty Images Mimi Kraus und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Mimi Kraus und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

