Auf Pferd zu Party: Sänger Cee-Lo Green rechtfertigt sich

Dieser Ausritt hat wohl ein Nachspiel für Cee-Lo Green! Der Sänger war vor einigen Jahren durch Hits wie "Forget You" und "Bright Lights Bigger City" berühmt geworden. Nun sorgt er für Negativschlagzeilen: Um einem verstorbenen Musikkollegen zu ehren, ritt er kürzlich auf einem Pferd zu dessen Gedenkfeier. Dafür kassierte er reichlich Online-Hate. Jetzt äußert sich Cee-Lo zu seiner umstrittenen Aktion!

Vor wenigen Tagen kursierte ein Clip des 47-Jährigen im Netz, auf dem er mit dem Pferd in die Eventlocation reitet und dann zu Boden fällt. Tierschützer und Fans kritisierten ihn dafür. "Ich hatte das Gefühl, dass es lustig und witzig sein könnte, einen großen Auftritt auf diesem schönen Tier [...] zu machen", rechtfertigt er sich nun auf Instagram. "Wir haben alle ordnungsgemäßen Schritte unternommen, um das zu ermöglichen, ohne böse Absichten gegenüber dem Tier. Es hätte kurz und schmerzlos sein sollen, aber es gab ein paar Pannen und es ist, wie es ist", erklärt er kurz und knapp.

Eine weitere Aktion des Musikers hatte schon 2016 für Aufsehen gesorgt. Damals war ein Video veröffentlicht worden, auf dem es so aussah, als sei ein Handy an seinem Kopf explodiert. "Was ihr gesehen habt, war Teil eines Videos, das wir für ein neues Projekt von mir aufnehmen wollen. Bitte vergebt", entschuldigte er die problematische PR-Idee danach auf Facebook.

Cee-Lo Green im März 2022

Cee-Lo Green und Madonna beim Superbowl 2012

Cee-Lo Green im März 2012

