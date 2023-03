Vor Trennung: Reese Witherspoons Tochter widmete ihr Post

Reese Witherspoon (47) und ihre Tochter sind ein eingespieltes Team! Vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie und ihr Noch-Ehemann Jim Toth (52) sich getrennt haben. Für ihren Nachwuchs wollen die Eltern weiterhin ein Team bleiben und im Guten auseinandergehen. Mit ihren beiden ältesten Kids, die aus der Ehe mit Ryan Phillippe (48) stammen, hat die Blondine ein enges Verhältnis: Vor der Bekanntgabe der Scheidung widmete Ava (23) ihrer Mutter rührende Zeilen.

Anlässlich ihres Geburtstages durfte sich die 47-Jährige über einen süßen Instagram-Post ihres Nachwuchses freuen. "Alles Gute zum Geburtstag an diese legendäre Dame, die ich mich glücklich schätzen kann, meine Mama zu nennen! Sie ist wirklich eine Naturgewalt", schwärmte Ava unter einem Bild des Filmstars. Ihre Mutter sei für die 23-Jährige ein Vorbild: "Ich bin unendlich inspiriert von ihr und so stolz auf alles, was sie erreicht hat, aber was ich am meisten bewundere, ist die Art und Weise, wie sie als neugierige, rücksichtsvolle, liebenswürdige und liebevolle Person durch die Welt geht."

Die Ähnlichkeit zwischen Reese und Ava ist unverkennbar – dieser Meinung sind zumindest die Fans. Vergangenen Juli teilte die "Natürlich blond"-Darstellerin eine Aufnahme, auf der sie mit Ava zu sehen ist. "Ah, seid ihr Schwestern?", fragten Fans damals.

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillippe mit ihrer Mutter Reese Witherspoon, Februar 2022

Instagram / avaphillippe Reese Witherspoon, Schauspielerin

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Juli 2022

