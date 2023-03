Auch Lewis Capaldi ist fassungslos über Harry-Emrata-Kuss!

Das kann wohl auch Lewis Capaldi (26) nur schwer verkraften! Der Sänger ist derzeit auf Tour und füllt die größten Hallen Europas. Zwischenzeitlich lieferte er aber noch eine tolle Performance bei den Brit Awards 2023 ab – ebenfalls anwesend war Harry Styles (29), der gleich vier Preise absahnte. Um ihm zu gratulieren, drückte der Schotte dem einstigen One Direction-Mitglied einen Schmatzer auf den Mund. Dass Harry nun aber eine andere Knutschpartnerin hat, scheint Lewis fassungslos zu machen!

Der "As It Was"-Interpret wurde auf seiner Tour durch Asien mit dem Model Emily Ratajkowski (31) beim wilden Züngeln auf der Straße erwischt. Das Video ging viral und auch Lewis hat es gesehen. Der reagiert mit Humor auf den Clip auf TikTok. Entgeistert, geschockt und sogar etwas traurig schaut der "Forget Me"-Sänger drein, als er von Harry und Emilys Liaison erfährt. Passend dazu läuft sein Song "How I'm Feeling Now".

Die Lyrics "Auf mein schönes Leben, das mich so unzufrieden zu machen scheint" beschreiben Lewis' Reaktion auf das Knutsch-Video sehr gut – auch wenn es nur ein Scherz des Musikers ist. Die Fans feiern ihn für seinen Humor: "Ich liebe ihn, haha" oder "Die einzig richtige Reaktion" und "Er hat dich leidenschaftlicher geküsst", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter seinem Posting.

