Emotional: Ana Johnson hat sechste Kinderwunschbehandlung

Ana Johnson (29) ist total ehrlich zu ihren Followern. Die Influencerin hatte vor wenigen Wochen publik gemacht, dass sie bereits einige Kinderwunschbehandlungen hinter sich hat. Aufgrund verschiedener Erkrankungen sei es für sie schwer, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Im Januar dieses Jahres erlitt sie ihre zweite Fehlgeburt. Jetzt wollen Ana und ihr Mann Tim die sechste Behandlung starten – und zeigen die emotionale Reise ganz ungefiltert.

In einem YouTube-Video gibt die Netz-Bekanntheit nun private Einblicke. Ana nimmt ihre Follower mit zu Arztbesuchen und zeigt unverblümt, wie viele Hormonspritzen sie sich selbst injizieren muss. Auch wenn die 29-Jährige sich total euphorisch präsentiert, ist die Reise alles andere als leicht für ihre mentale Gesundheit und auch für ihren Körper. "Als hätte ich gewusst, dass dieser Tag nicht meiner ist, bin ich nach der zweiten Spritze plötzlich bewusstlos geworden", schildert sie ihren Fans dann. Durch den Stress bekam sie wohl Kreislaufprobleme.

Denn zuvor hatten sie selbst und ihre Ärztin eine Verhärtung in ihrer Brust gespürt, welche ihre Kinderwunschbehandlung beeinflussen kann. "Bei der Mammografie soll es abgeklärt werden, bevor der Transfer ist. [...] Wenn ich nachher schwanger bin und sich dann bestätigt, dass wirklich irgendwas in meiner Brust ist, wäre das eine absolute Katastrophe", erklärt Ana ihren Followern unter Tränen in dem Clip.

