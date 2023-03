Bei "Prominent getrennt": Marc-Robin zieht über Marlisa her

Marc-Robin kann es einfach nicht sein lassen! Der Karlsruher und seine Ex-Freundin Michelle waren durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel der Realityshow Temptation Island bekannt geworden. Momentan sind die beiden bei Prominent getrennt zu sehen. Auch Marc-Robins Ex-Affäre Mrs.Marlisa ist Kandidatin in der Sendung. Mittlerweile kann das Trash-Sternchen sich allerdings nichts mehr mit der Blondine vorstellen. Nun lästert Marc-Robin einmal mehr heftig über Marlisa ab!

In der aktuellen Episode der Realityshow gesteht der Realitystar seiner Ex, dass er nach einigen Tagen in der Villa endlich mal wieder Sex brauche. Michelle schlägt vor, dass er doch zu Marlisa gehen könne. "Was will ich mit der? Ich fasse die nicht mal mehr mit einer Zange an", platzt es daraufhin aus ihm heraus. Seine einstige Partnerin ist genervt und findet, dass er so nicht über eine Frau reden sollte, mit der er mal etwas hatte.

Marlisa muss in der Folge generell sehr viel einstecken. Auch ihr Verflossener Fabio zieht pausenlos über sie her. Vor allem ihre Qualitäten im Haushalt seien laut dem Italiener nicht vorhanden. Sie könne weder kochen noch putzen. Marc-Robin schließt sich im Interview dieser Meinung an: "Sie macht jetzt auch nicht den besten Haushalt. Das kann ich schon bestätigen."

"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt"

RTL Collage: Marc-Robin und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

RTL Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt"

