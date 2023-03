Eine Mahlzeit am Tag: Dieser Star inspirierte Chris Martin!

Chris Martin (46) ließ sich inspirieren! Für Diäten und außergewöhnliche Ernährungstrends ist eigentlich seine Ex-Frau Gwyneth Paltrow (50) bekannt. Von einem berühmten Sänger ließ sich der Coldplay-Frontman aber anscheinend vor einiger Zeit dazu motivieren, etwas an seinem Essverhalten zu ändern. Der "Speed of Sound"-Interpret verrät jetzt, an welches strikte Essens-Regime er sich hält: Chris isst nur eine einzige Mahlzeit am Tag!

"Ich höre ab vier Uhr auf zu Essen", gibt der 46-Jährige im Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" preis. Auf die Idee sei er beim Dinner mit Bruce Springsteen (73) und dessen Ehefrau Patti gekommen. "Ich dachte: 'Bruce sieht noch fitter aus als ich', und Patti sagte, dass er nur eine Mahlzeit am Tag isst." Daraufhin habe sich der zweifache Vater vorgenommen, diese Herausforderung für sich selbst anzunehmen. Auf die Frage, woraus diese eine Mahlzeit bestehe, scherzt der Megastar: "Büffelflanke mit einer Steroid-Sauce".

Auch die Ex-Frau des Popstars legte kürzlich ihren täglichen Speiseplan im Podcast "The Art Of Being Well" offen. Gwyneth beginne gegen 12 Uhr mit einer Tasse Kaffee. Zum späten Mittag esse Gwyneth wahnsinnig gerne Suppe – auch Brühe. "Ich esse momentan sehr oft Knochenbrühe zum Mittag", erklärte der Goop-CEO. Nach einer Stunde Sport und dem Gang in die Sauna würde sie dann abends nur noch Gemüse zu sich nehmen, um ausreichend zu detoxen.

Getty Images Bruce Springsteen bei der Premiere von "Western Stars"

Getty Images Chris Martin, Sänger

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow im Oktober 2022

