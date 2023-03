Marc Terenzi meldet sich nach Band-Aus mit rätselhaftem Post

Was will Marc Terenzi (44) damit wohl sagen? Der US-Amerikaner hatte Anfang der 2000er-Jahre seinen großen Durchbruch in Deutschland mit der Band Natural. 2021 gründete der Musiker gemeinsam mit Jay Khan (40) die Band Team 5ünf – doch gestern wurde Marc aufgrund von unangemessenem Verhalten aus dieser rausgeschmissen. Er soll Proben und Auftritte aufgrund von Partynächten geschwänzt haben. Nun veröffentlichte er kryptische Worte.

Der 44-Jährige repostete ein gemeinsames Bild mit seiner Verlobten Verena Kerth (41) in seiner Instagram-Story. Darauf liegen die beiden Turteltauben sich in einer Strandkulisse in den Armen und schauen sich verliebt in die Augen. Der Realitystar schrieb dazu: "Geschichten sind Geschichten. Aber die Realität ist schön." Will er damit etwa andeuten, dass die Behauptungen um seinen Band-Exit falsch sind?

Denn eigentlich lief es gerade ziemlich gut bei Marc. Seine Partnerin war Kandidatin des diesjährigen Dschungelcamps. Während dessen Ausstrahlung machte er ihr im Fernsehen einen Heiratsantrag. Er schmiedete auch schon Pläne für den großen Tag. Im Bunte-Interview verriet Marc, wie er sich die Trauung vorstelle: "Ich wünsche mir so eine richtige unglaubliche Traumhochzeit wie im Märchen – wie Cinderella."

Instagram / team5uenfofficial Die Jungs der Boyband Team 5ünf

Team 5ünf

Marc Terenzi und Verena Kerth

