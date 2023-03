Millionenklage: Tiger Woods sagt, Ex nicht bedrängt zu haben

Er lässt sich nichts andichten! Tiger Woods (47) und Erica Herman waren für sechs Jahre ein Paar, trennten sich dann aber im Dezember des vergangenen Jahres. Seine einstige Liebste verklagte den Profi-Sportler wohl auf satte 28 Millionen Euro und begründet dies damit, dass sie ihm in schwierigen Zeiten beigestanden habe. Viele sind der Meinung, diese Begründung könne jedoch keineswegs die hohe Summe der Klage erklären. Um Gerüchten entgegenzuwirken, stellt er nun klar: Tiger habe seine Ex nie belästigt oder bedrängt!

Wie RadarOnline berichtet, sei dem Golfsportler und seinen Anwälten sehr wichtig, den Gerichtsstreit mit Erica nicht öffentlich austragen zu wollen. Es heißt, dies vermittele den Anschein, dass Tiger etwas vertuschen und verhindern wolle, dass eine kriminelle Tat seinerseits an die Öffentlichkeit getragen werde. Seine Ex beklagte sich zudem darüber, dass der Profi-Golfer sie auf unangemessene Weise aus deren einstigem gemeinsamen Zuhause in Florida rausgeworfen habe. Das wurde wohl so aufgefasst, als habe Tiger seine einstige Liebe falsch angefasst – dem widerspreche er mit Nachdruck.

Die momentane Situation soll dem millionenschweren US-Amerikaner überhaupt nicht passen und ein Insider schilderte: "Tiger ist wütend". Er fühle sich von Erica zutiefst hintergangen und habe den Eindruck, sie verfolge lediglich den Plan, dem Sportler so viel Geld wie möglich abzuknöpfen. Er beteuert, seine Verflossene habe während deren Beziehung unerreichbare Erwartungen an ihn gehabt.

Anzeige

Getty Images Erica Herman und Tiger Woods im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Tiger Woods und Erica Herman im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Tiger Woods und Erica Herman im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de