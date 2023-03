Nach Harry-Kuss: Darauf steht Emily Ratajkowski wirklich!

Emily Ratajkowski (31) spricht über ihre Dating-Vorlieben! In letzter Zeit hatte das Model so einige Schlagzeilen gemacht. Der Grund: Sie war immer wieder mit wechselnder männlicher Promi-Begleitung gesichtet worden. Nach dem Nackt-Schnappschuss mit Komiker Eric André (39) wurde sie zuletzt sogar wild knutschend mit Harry Styles (29) abgelichtet. In einem Podcast spricht Emrata nun über ihre Präferenzen und No-Gos in Sachen Dating!

In ihrem Podcast "High Low with EmRata" plaudert die Mutter eines Sohnes ganz offen darüber, was sie so richtig nervt: Nämlich, wenn Männer erwarten, dass sie sich um sie kümmert! "Ich möchte für niemanden arbeiten müssen oder etwas für jemanden tun, das ich nicht will", stellt sie klar und fügt hinzu, dass sie es vielmehr genieße, wenn Typen mehr über sie erfahren wollen. "Ich mag es, wenn Männer mich fragen, woran ich interessiert bin, weil ich daran gewöhnt bin, dass Kerle denken, [...] es gäbe für sie nichts mehr zu lernen", erklärt sie weiter.

Ob sie mit Harry damit den Richtigen getroffen hat? Immerhin sollen sich die Laufstegschönheit und der Sänger schon eine ganze Weile kennen. "Dass sie jetzt fotografiert wurden, hat beide überrascht, aber sie verstecken sich nicht. Sie haben dieses Jahr viel Zeit abseits der Kameras miteinander verbracht, wenn Harry nicht bei Auftritten war", bestätigte ein Insider gegenüber The Sun, nachdem die Knutschaufnahme der beiden um die Welt ging.

Getty Images Harry Styles im November 2022

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski bei der New York Fashion Week im Februar 2023

