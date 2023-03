Noch vor Knutschvideo: Harry Styles stand früher auf Emily!

Bei Harry Styles (29) und Emily Ratajkowski (31) ging es vor wenigen Tagen ganz schön heiß her! Derzeit macht ein Video die Runde, das den Sänger zeigt, der auf offener Straße wild mit dem Model herumknutscht. Offenbar hat der Musiker jedoch schon länger ein Auge auf die Beauty geworfen. Denn jetzt zeigt ein altes Interview aus Harrys One Direction-Zeiten: Der Brite stand schon früher auf Emily!

Im Jahr 2014 wurden die Mitglieder der beliebten Boygroup One Direction bei Telehit nach ihren Promi-Crushes gefragt. So war es für Harrys Bandkollegen Liam Payne (29) Schauspielerin Lindsay Lohan (36). Der "Watermelon Sugar"-Interpret selbst schwärmte jedoch für eine ganz bestimme Berühmtheit. Seine Antwort lautete nämlich: "Emily Ratajkowski aus 'Gone Girl'." Somit sind Harrys Gebete offenbar erhört worden!

Ob Emily dieses Mal auf Dauer glücklich wird? Trotz ihres turbulenten Dating-Lebens scheint sie dem richtigen Mann an ihrer Seite einfach nicht finden zu können. "Ich sagte zu meiner Freundin: 'Ich habe das Gefühl, dass ich die schlimmsten Männer anziehe'", gab sie vor wenigen Wochen in ihrem Podcast "High Low" zu.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2023

