"Prominent getrennt": Juliano sehnt sich nach Liebescomeback

Bei Juliano Fernandez und Sandra Janina (23) wird es emotional. In der aktuellen Staffel von Prominent getrennt treffen die einstigen Liebenden nach ihrer Trennung im vergangenen September erneut aufeinander. In der Show flogen zwischen dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten und seiner Ex auch schon ordentlich die Fetzen. Nun stand eine Aussprache zwischen den beiden an: Während des Gesprächs brach Juliano dann vor Sandra in Tränen aus.

In der aktuellen Folge soll das Ex-Paar unter vier Augen über seine gescheiterte Beziehung sprechen – dabei werden sowohl Sandra als auch Juliano total emotional. Die 23-Jährige erinnert sich zurück, dass sie ihrem Freund damals irgendwann nicht mehr habe vertrauen können. So habe er ein halbes Jahr lang mit seiner Ex-Freundin geschrieben und geflirtet. Dieses Verhalten bereut der Reality-TV-Star zutiefst. "Mir ist einfach nur wichtig, dass du weißt… Ich fühle mich so schlecht!", versichert er unter Tränen.

Anschließend will er von der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin wissen, ob sie ihn noch liebt – nach all dem, was er ihr angetan habe, glaube er jedoch nicht daran. "Klar, liebe ich dich noch. Ich könnte auch weiter mit dir zusammen sein, aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit", erzählt die Beauty. Sie habe das Vorgefallene einfach noch nicht verarbeitet. Im anschließenden Interview gesteht Juliano, dass er sich über ein Liebescomeback sehr freuen würde.

