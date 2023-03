Ehekrise? Scarlett Johansson wurde ohne Ehering gesichtet!

Oh, oh – gibt es etwa Ärger im Paradies? Scarlett Johansson (38) ist seit 2020 mit Colin Jost (40) verheiratet. Der Marvel-Star und der Saturday Night Live-Komiker hatten ein Jahr nach ihrer Hochzeit ihr erstes gemeinsames Kind – einen Sohn namens Cosmo – begrüßt. Ihr Privatleben hält die Schauspielerin ganz bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Nun steht es aber in den Schlagzeilen: Denn Scarlett war ohne ihren Ehering unterwegs. Haben sie und Colin etwa Ehe-Probleme?

Paparazzi erwischten die 38-Jährige am Montag in New York zwischen zahlreichen Passanten. Was auf den Fotos direkt auffällt: Scarlett trug keinen Ehering. Allerdings versuchte die zweifache Mutter aber auch gar nicht erst ihre Hand zu verstecken – stattdessen hielt sie diese ganz ungeniert vor ihren Mund. An ihrer anderen Hand steckte zwar ein Ring – doch dabei soll es sich nicht um ihren Vermählungsklunker handeln. Diesbezüglich hatte ein Insider gegenüber Radar Online behauptet, dass sie ein "getrenntes Leben" führen sollen. Laut einem Sprecher des Paares sei das aber kompletter Schwachsinn.

Scarlett war schon länger nicht mehr mit Colin zusammen gesehen worden. Zuletzt hatten Fotografen die Eheleute im August im Urlaub in den Hamptons gemeinsam auf einem Boot entdeckt. Damals wirkte sie noch total happy.

Anzeige

MEGA Scarlett Johansson, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige

MEGA Scarlett Johansson im März 2023

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de