König Charles und Camilla tragen sich ins Goldene Buch ein

König Charles (74) und Königin Camilla (75) hinterlassen ihre Signatur. Aktuell besucht der britische Monarch kurz vor seiner Krönung zusammen mit seiner Frau die deutsche Hauptstadt Berlin. Nach ihrer Ankunft am Flughafen wurden die beiden am Brandenburger Tor von dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (67) empfangen. Danach erwartete sie die nächste Ehre: Charles und Camilla haben sich in das Goldene Buch im Schloss Bellevue eingetragen.

Bei der Ankunft im Schloss Bellevue wurden Charles und Camilla ein weiteres Mal von dem Bundespräsidenten und seiner Frau empfangen. Nach einem gemeinsamen Foto ging es in das Schloss, wo das royale Ehepaar sich mit Unterschrift in das Goldene Buch eingetragen hat. Darin unterschrieben bereits zuvor große Politiker und Diplomaten bei ihrem Besuch in Deutschland. Unter anderem hinterließen Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) ihre Unterschrift bei ihrem Staatsbesuch 2015.

Auf den Besuch in Deutschland schien Charles sich besonders gefreut zu haben. Er hatte sich bereits im Netz mit einer Botschaft an die deutschen Royal-Fans gerichtet. "Es ist uns eine große Freude, die langjährige Freundschaft zwischen unseren Nationen weiter vertiefen zu können", schreibt der König auf der offiziellen Twitter-Seite des Palastes.

