Luna Schweiger und Kevin Feucht sind aktuell kein Paar mehr!

Ist jetzt alles aus zwischen Luna Schweiger (26) und Kevin Feucht (28)? Die Schauspielerin und der Fußballer machten ihre Beziehung vor rund anderthalb Jahren öffentlich – seitdem erweckte das junge Paar eigentlich immer den Eindruck, ziemlich glücklich miteinander zu sein. Nun kamen aber Krisengerüchte auf. Und tatsächlich ist die Lage offenbar deutlich ernster: Luna und Kevin sind gerade nicht mehr zusammen.

Im Interview mit Bild bestätigt Luna das Liebes-Aus: "Wir sind jetzt gerade nicht zusammen. Aber wir verstehen uns gut und es ist alles entspannt." Die Gründe dafür seien, dass beide aktuell wenig Zeit für eine Beziehung hätten. Die Blondine sei viel unterwegs und der Kicker habe viel mit seinem Start-up zu tun: "Es lag eigentlich am Zeitmangel, obwohl wir sogar beide in Hamburg wohnen." Dennoch deutet Luna auch an, dass es womöglich ein Liebes-Comeback geben könnte.

Kevin scheint sich der ernsten Lage um seine Beziehung noch nicht so ganz bewusst zu sein: Er spricht nämlich nur von einer Beziehungskrise und nicht von einer Trennung. "Ich bin mit meiner Fußballschule und dem Fußball bei Altona 93 stark eingespannt, da ist wenig Zeit für Romantik und intensive Gespräche. Ich hoffe, wir durchstehen die Zeit", meint er.

Getty Images Luna Schweiger und Kevin von Anhalt im Juni 2022 in Bonn

Getty Images Luna Schweiger bei der Premiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" 2023

