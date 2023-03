Was hält Natascha Ochsenknecht von Jimi Blues Verlobung?

Sieht Natascha Ochsenknecht (58) die Verlobung ihres Sohnes kritisch? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Jimi Blue Ochsenknecht (31) seiner Partnerin Laura Marie Geissler (24) die Frage aller Fragen gestellt hat. Dafür wählte der Schauspieler allerdings einen ungünstigen Zeitpunkt: die Hochzeit seiner Schwester Cheyenne (22). Diese war daraufhin ziemlich sauer und warf ihm vor, ihren großen Tag zu ruinieren. Doch was sagt Natascha eigentlich dazu?

In Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte ein Fan bei der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin nach, ob Jimi Blues Verlobung am Hochzeitstag ihrer Tochter ein No-Go für sie gewesen sei. "Es war übrigens vor der Hochzeit und nicht auf der Hochzeit", stellte sie zunächst klar. Auf ihre Meinung zum Zeitpunkt des Antrags ging die dreifache Mutter nicht ein. Stattdessen betonte sie: "Natürlich freut man sich, wenn die Kinder glücklich sind."

Jimi Blues Verlobung, die in ihrer Serie Diese Ochsenknechts zu sehen ist, hatte ihn auch bei den Fans nicht in einem guten Licht stehen lassen. Der "Die Wilden Kerle"-Darsteller deutete daraufhin an, in der Sendung in ein falsches Licht gerückt worden zu sein. "Hast du eine Ahnung, wie es wirklich ablief oder glaubst du einfach nur den Lügen, die in die Kamera gelabert werden?", schrieb er einem Fan auf Instagram.

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Oktoberfest 2022

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Getty Images Natascha Ochsenknecht im März 2023

